Переведите пожалуйста на русский : 1.Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесімен құтты??тауымызды қабыл алыңыздар! 2.Наурыз – жаңару мен жасампаздықтың бастауы. 3.Наурыз әр шаңыраққа шаттығы мен ырысын, береке-бірлігін ала келсін!...
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Переведите пожалуйста на русский : 1.Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесімен құтты??тауымызды қабыл алыңыздар! 2.Наурыз – жаңару мен жасампаздықтың бастауы. 3.Наурыз әр шаңыраққа шаттығы мен ырысын, береке-бірлігін ала келсін! 4.Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примите поздравление великому празднику наурыз наурыз это праздник обновления и победы пусть наурыз несет за собой только хорошое с праздником всего хорошего
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