Тригонометрия. Нужна помощь (я сегодня туплю) cos²pi/8+cos²(3pi/11)+cos²(3pi/8)+cos²(5pi/22) Как мы приводим значения внутри скобок к одному? Есть какой-то метод?

Алгебра

Тригонометрия. Нужна помощь (я сегодня туплю) cos²pi/8+cos²(3pi/11)+cos²(3pi/8)+cos²(5pi/22) Как мы приводим значения внутри скобок к одному? Есть какой-то метод?

Автор: Гость