Тригонометрия. Нужна помощь (я сегодня туплю) cos²pi/8+cos²(3pi/11)+cos²(3pi/8)+cos²(5pi/22) Как мы приводим значения внутри скобок к одному? Есть какой-то метод?
Алгебра
Тригонометрия. Нужна помощь (я сегодня туплю) cos²pi/8+cos²(3pi/11)+cos²(3pi/8)+cos²(5pi/22) Как мы приводим значения внутри скобок к одному? Есть какой-то метод?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены: формула двойного угла косинуса, формула преобразования суммы в произведение. Применены формулы приведения, основное тригонометрическое тождество
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