Как расположены на горизонтальной прямой точки с большей и меньшой координатой
Математика
Как расположены на горизонтальной прямой точки с большей и меньшой координатой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну точка с большей координатой на прямой будет правее, а точка с меньшей координатой - левее
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