Кого из домашних животных могут заменить эти предметы? Замок, машина на ней написано хлеб и будильник?

Другие предметы
Кого из домашних животных могут заменить эти предметы? Замок, машина на ней написано хлеб и будильник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно-это собака,
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