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5 задачу помогите решить.
Математика
5 задачу помогите решить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32:4=8(дет)-1-ый 2)8+5=13(дет)-2-ой 3)13+8=21(дет)
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