Савтостанции одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Скорость 1-го из них 36км/ч,а скорость другого 48км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30 мин? обычные действия
Математика
Савтостанции одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Скорость 1-го из них 36км/ч,а скорость другого 48км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30 мин? обычные действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42 км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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