Савтостанции одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Скорость 1-го из них 36км/ч,а скорость другого 48км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30 мин? обычные действия

Математика

Савтостанции одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Скорость 1-го из них 36км/ч,а скорость другого 48км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30 мин? обычные действия

Автор: Гость