Помогите пожалуйста что-нибудь решить

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Помогите пожалуйста что-нибудь решить
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Ответ: (1/3)^-6> (1/√2)-6
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