Переведите ,пожалуйста рассказ Чикыл белен Мырый на русский.

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Цель: 1) Рабит Батулла “Чикыл Мырый с” сказка литературе; 2) Развитие речи учащихся, связанный языка; правильно отвечать на вопросы изучения; 3) воспитание нравственности у учащихся качества. Оборудование: проектор, карточки, рисунки, куклы. Тип урока: урок смешанный План урока. Часть I. организации. Поздороваться. Добрый день, ребята! Давайте познакомимся! Меня зовут - Гульназ Фәридовна. Как вас ваше имя? Я вижу-вижу имя. Я рада, что познакомилась с вами. А сейчас начинаем урок. II. Актуализации. 1)-ребята, вы посмотреть телевизор ко мне. А канал ТНВ знаете? Какие передачи для детей оказывают на канале ТНВ? “Гостинец передачу” вы видели? (слайд) -А что такое гостинец? (гостинец). Гостинец что показали в передаче? Я сегодня принесла я вам в подарок сказка. А кто пишет сказки? Каких писателей вы знаете? -Ребята, это кто? (слайд) а кто такой Рабит Батулла? Рабит Батулла – сказки > Он очень любит детей. Его сказки дети с удовольствием учатся. -Школьники, Рабит Батулла какие сказки вы знаете? (слайд) 2) сегодня мы с вами Рабит Батулла “Чикыл с Мырый сказки”, сказки же изучим выделены по ответить. Давайте в ходу в зависимости от сказки. (Театр кукол) III. Основная часть. 1)слова работа (упражнения фонетик) А сейчас познакомимся с новыми словами. (слайд) я читаю, вы тынла см. детей мышь-мышонок упал-упал издание мостик не умеет плавать-не умеет плавать яр-берег спасения только Спасского родители мечетей и утонул жди меня-учитывая, что хвост-хвост весь жизненный путь-протянул река-река держаться-зацепился это женщины-убежал -Давайте-ка, попробуем эти слова с предложения строительства. 2) ребята, сейчас я читаю сказки, а вы внимательно слушайте.(читаю) Давайте попробуем ответить на вопросы. -Кто выходит из издания? (слайд) Внезапно он сделал? -Городской набережной, кто придет? -Чикыл что кричала? -Что Мырый что? - Мырый сделал? -Чикыл сделал? IV. Окрепли. 1) -ребята, вы понимание содержания сказки вы тоже принимали? Содержание сказка старой понял? Давайте попробуем еще рассказывать. (слайд) - Как вы считаете, правда детей Чикыл работы мыши? А почему решили Мырый Чикыл их спасать? (заслушивание ответов учащихся) 2) -смотрим на доске. Будем повторять. (Чикыл Мырый размещаются с рисунка на доске, карточки посередине . А читая перевод сәзләр карты принимают) Слов: это женщины – убежал отдых – обманул спасли Спасский смогу закрепиться – хотел съесть А теперь скажите, кто из них Чикыл в эти слова, кто из них Мырый? Хитрость с целью выживания Чикыл девчат. А хитрость с целью питания Мырый девчат. Чикыл солгала ради своего спасение. Ради своего Мырый Спасского такой цели, а цель была-съесть мышонка. V. Итог Урока. -Хорошо. Вот и наш урок близится к концу. Ребята, мы сегодня на уроке мы что? Название сказки? “С Чикыл Мырый сказки” кто написал? Рабит Батулла кто он? Вы смогли у вас какие новости? (Чикыл как может быть иногда, а не быть как Мырый нельзя) какие слова вы узнали нового? Оставьте запись домашнего задания. 1 учить новые слова. Роль сказки научить читать к 2 отделения. -Давайте-ка, мы попробуем играть сказки с целью облегчения домашнего задания. Сегодня на уроке Вы активное участие Ваш правильный ответ с меня подаренную радость. Если вы мне такой понравился, поэтому я работаю только пятерки, что я хотел. Установке знаков. - Тем самым наш урок завершен, до свидания