Переведите пожалуйста срочно!! только некоторые слова должны быть такими..будут в скобках у меня очень много времени(plenty of time) уходит на уроки я очень часто переживаю(to be stressed out) из-за оценок

Английский язык

Переведите пожалуйста срочно!! только некоторые слова должны быть такими..будут в скобках у меня очень много времени(plenty of time) уходит на уроки я очень часто переживаю(to be stressed out) из-за оценок

Автор: Гость