Переведите пожалуйста срочно!! только некоторые слова должны быть такими..будут в скобках у меня очень много времени(plenty of time) уходит на уроки я очень часто переживаю(to be stressed out) из-за оценок

Английский язык
Переведите пожалуйста срочно!! только некоторые слова должны быть такими..будут в скобках у меня очень много времени(plenty of time) уходит на уроки я очень часто переживаю(to be stressed out) из-за оценок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I spend plenty of time doing my homework. i often stessed out because of marks  что-то типо этого)
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