Переведите предложения на английский язык, употребляя конструкцию "сложное предложение"(Без переводчика) 1. Мы не хотели, что вы оставались там так долго. 2. Я не ожидал, что они передумают. Они ведь очень хотели поехать на ю...

Английский язык

Переведите предложения на английский язык, употребляя конструкцию "сложное предложение"(Без переводчика) 1. Мы не хотели, что вы оставались там так долго. 2. Я не ожидал, что они передумают. Они ведь очень хотели поехать на юг этим летом, да ? 3. Врачи не ожидали, что больной так скоро поправится. 4. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже прочитали эту книгу. 5. Я хотел, чтобы он сказал правду. 6. Мы рассчитывали(ожидали), что вы сдержите свое обещание. 7. Я не хочу, чтобы вы защищали Петра. Разве вы не видите, что он неправ ? 8. Я не хочу,чтобы этот вопрос обсуждался без меня. 9. Она не хочет, чтобы над ним смеялись. 10. Мы не ожидали, что игра будет прервана.

Автор: Гость