Дан прямоугольник ABCD. Найдите множество точек М, для которых MA + MB = MC + MD.

Математика
Дан прямоугольник ABCD. Найдите множество точек М, для которых MA + MB = MC + MD.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это вертикальная прямая, проходящая через центр массы прямоугольника. Любая точка на данной прямой будет удовлетворять данное уравнение.
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