Помогите пожалуйста! 1.Укажите вариант со слитным написанием выделенного слова А. И что (бы) она ни делала, за что (бы) ни пряталась-всё выходит у неё красиво Б. Она то (же) подошла к Павлу и, крепко стиснув его руку, заплак...

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Помогите пожалуйста! 1.Укажите вариант со слитным написанием выделенного слова А. И что (бы) она ни делала, за что (бы) ни пряталась-всё выходит у неё красиво Б. Она то (же) подошла к Павлу и, крепко стиснув его руку, заплакала В. Однажды Варюша проснулась от (того), что воробей прыгал по оконцу и стучал клювом в окно Г. Нельзя назвать бунтовщиками крестьян за (то) только, что они хлеб по шести гривен отдать не соглашались 2.Укажите вариант НЕправильного написания предлога А. в продолжение четверти часа Б. в заключение лекции В. иметь в виду замечания Г. в следствие проливных дождей

Автор: Гость