Коэффициент поверхностного натяжения керосина равен 0,024 Н/М. Какую работу совершат силы поверхностного натяжения,если площадь поверхностного слоя керосина уменьшилась на 50см*2?
Физика
Коэффициент поверхностного натяжения керосина равен 0,024 Н/М. Какую работу совершат силы поверхностного натяжения,если площадь поверхностного слоя керосина уменьшилась на 50см*2?
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