Пословицы про родину

Гость: Гость:

1.Родной куст и зайца дорог. 2.Одна у человека родная мать,одна у него и родина. 3.Жить-и родине служить. 4.За родину мать не страшно умирать. 5.За родину,за честь хоть голову снесть. Думаю столько хватит.)