Пословицы про родину
Обществознание
Пословицы про родину
Ответ(ы):
Гость:
1.Родной куст и зайца дорог. 2.Одна у человека родная мать,одна у него и родина. 3.Жить-и родине служить. 4.За родину мать не страшно умирать. 5.За родину,за честь хоть голову снесть. Думаю столько хватит.)
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