Имеется логическая схема светофора.На два выхода А и В могут подаваться сигналы 1 ??ли 0.Если на выходах образуется сигнал 1 ,то загораются лампочки (жёлтый , красный ,зелёный).Какая лампочка(лампочки)загорится ,если на входах ...
Информатика
Имеется логическая схема светофора.На два выхода А и В могут подаваться сигналы 1 ??ли 0.Если на выходах образуется сигнал 1 ,то загораются лампочки (жёлтый , красный ,зелёный).Какая лампочка(лампочки)загорится ,если на входах будут сигналы А=0 и В=! (схема lt;lt;НЕgt;gt; инвертирует сигналы -1 на 0,0 на 1 , схема lt;lt;Иgt;gt; выдаёт 1 если оба сигнала на входе имеют 1 , в противном случае -0)?
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Гость:
Я сама ищу этот ответ...срочно((
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