Имеется логическая схема светофора.На два выхода А и В могут подаваться сигналы 1 ??ли 0.Если на выходах образуется сигнал 1 ,то загораются лампочки (жёлтый , красный ,зелёный).Какая лампочка(лампочки)загорится ,если на входах ...

Информатика

Имеется логическая схема светофора.На два выхода А и В могут подаваться сигналы 1 ??ли 0.Если на выходах образуется сигнал 1 ,то загораются лампочки (жёлтый , красный ,зелёный).Какая лампочка(лампочки)загорится ,если на входах будут сигналы А=0 и В=! (схема lt;lt;НЕgt;gt; инвертирует сигналы -1 на 0,0 на 1 , схема lt;lt;Иgt;gt; выдаёт 1 если оба сигнала на входе имеют 1 , в противном случае -0)?

Автор: Гость