В равнобедренном треугольнике ABC AB=BC=61, а основание AC=22. Найдите длину медианы BM
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC AB=BC=61, а основание AC=22. Найдите длину медианы BM
Ответ(ы):
Гость:
1.ABC - равноб.,AM=MС, рассм. треуг. ABM,AB = 61,AM = 11, по т.Пифагора найдём BM:BM = = 60 Ответ: BM = 60.
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