Приведите дробь к знаменателю 48: А)5\12=?\48 б)9\16=?\48 в)5\24=?\48 Это дробные числа.
Математика
Приведите дробь к знаменателю 48: А)5\12=?\48 б)9\16=?\48 в)5\24=?\48 Это дробные числа.
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