Помогите пожалуйста срочно нужно Найти производную функции y=(3-2sinx)^5

Математика
Помогите пожалуйста срочно нужно Найти производную функции y=(3-2sinx)^5
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