Подберите прилагательные к словам из сказки "Сказка о рыбаке и рыбке" Синее море, ...земляника, ...корыто, ...трава, ...рыбка, ...слово, ...голос, ...чудо, ...корыто, ...баба, ...труба, ...вороты, ...крестьянка, ...дворянка, ...

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Подберите прилагательные к словам из сказки "Сказка о рыбаке и рыбке" Синее море, ...земляника, ...корыто, ...трава, ...рыбка, ...слово, ...голос, ...чудо, ...корыто, ...баба, ...труба, ...вороты, ...крестьянка, ...дворянка, ... душегрейка, ...кичка, ...перстни, ...сапожки, ...слуги, ...царица, ...царство, ...пряник, ...вины, ...стража, ...невежа, ...палаты, ...владычица, ...буря, ...волны.
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