Смелого пуля боится, смелого штык не берет. С умным заняться - ума набраться. Пом??гите пожалуйста найти прилагательные перешедшие в существительные
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Смелого пуля боится, смелого штык не берет. С умным заняться - ума набраться. Пом??гите пожалуйста найти прилагательные перешедшие в существительные
Ответ(ы):
Гость:
СМЕЛОГО пуля боится Смелого штык не берет С УМНЫМ занятся Ума набраться
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