Найди лишнее число и об'ясни,почему оно лишнее:13,22,39,64,76
Математика
Найди лишнее число и об'ясни,почему оно лишнее:13,22,39,64,76
Ответ(ы):
Гость:
Возможно что наличее ряда чисел 1-2-3-4-5
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