Как герасим нашел муму

Гость: Гость:

Гулял Герасим по улице,вдоль берега.Видит что то барахтается,что то черно белое.Это была маленькая собачка.Он спас её.Назвал он её Муму,потуму что немые говорили только му.Он кормил её поил.И ухаживал.