Как герасим нашел муму
Литература
Как герасим нашел муму
Ответ(ы):
Гость:
Гулял Герасим по улице,вдоль берега.Видит что то барахтается,что то черно белое.Это была маленькая собачка.Он спас её.Назвал он её Муму,потуму что немые говорили только му.Он кормил её поил.И ухаживал.
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