Помогите! Помогите! Расскажите про один из подвигов Геракла. Заранее Спасибо!
История
Помогите! Помогите! Расскажите про один из подвигов Геракла. Заранее Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Все не помню но в кратко и не помни в каком порядке 1 как ему сказали убрать конюшни он взял направил на них реку и все смылось 2 как он убил гвиней ского льва 3 убил гидру
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