2a-2b/a*4a в квадрате/a в квадрате-b в квадрате
Алгебра
2a-2b/a*4a в квадрате/a в квадрате-b в квадрате
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