Переведите с английского языка на русский язык.

Гость: Гость:

Привет, Сергей! Надеюсь, у тебя все хорошо. Угадай, где я провел прошлые выходные? Я решил сходить со своими друзьями в парк развлечений. Погода была замечательная. И народу было много. В парке было столько аттракционов, что я даже не мог выбрать, на каком покататься. Я попробовал на мега горках. Было здорово! Еще мы хотели сходить в комнату смеха, но туда была длинная очередь. Мы попробовали сладкую вату, но она мне не понравилась. В парке мы пробыли до позднего вечера. А как дела у тебя? Ты ездил к своим бабушке с дедушкой? Напиши мне. Сэм.