Привидите примеры использования различных горных пород человеком

География
Привидите примеры использования различных горных пород человеком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В строительстве в виде цемента, щебня и т. д.песок это тоже горная порода) известняк в качестве стройматериала и мела в школе так же в качестве украшений (украшения из кварца, березита, яшмы и т. д. ) кварц может использоваться в электронике (например в кварцевых часах)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста!!! Тема: "Совместные действия над алгебраическими дробями"
Ответить
Математика
Ребят помогите как лучше признаться в одноклассница если ты не ходишь один тебе р??дители не разрешают боишься тоесть волнуешся им говорить (пом...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста ответ
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. с домашкой полный завал, вообще не успеваю
Ответить
Окружающий мир
Укажите, какое животное не входит в группу насекомых. Паук, комар, бабочка, жук
Ответить