Привидите примеры использования различных горных пород человеком
География
Привидите примеры использования различных горных пород человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В строительстве в виде цемента, щебня и т. д.песок это тоже горная порода) известняк в качестве стройматериала и мела в школе так же в качестве украшений (украшения из кварца, березита, яшмы и т. д. ) кварц может использоваться в электронике (например в кварцевых часах)
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