Решите уравнения и примеры: 7х+2,4=34,6 (у-1,8):8=0,7 0,907*56 1,45*48 6,536:76
Математика
Решите уравнения и примеры: 7х+2,4=34,6 (у-1,8):8=0,7 0,907*56 1,45*48 6,536:76
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х+2,4=34,6 7х=34,6-2,4 7х=32,2 х=32,2/7 х=4,6 Проверка: 7*4,6+2,4=34,6 34,6=34,6 (у-1,8)/8=0,7 у-1,8=0,7*8 у-1,8=5,6 у=5,6+1,8 у=7,4 Проверка: (7,4-1,8)/8=0,7 5,6/8=0,7 0,7=0,7 0,907*56=50,792 1,45*48=69,6 6,536/76=0,086
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