Переведите с английского на русский

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Ответ(ы) на вопрос:
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Тин Вудман: здравствуйте! Продавец: Здравствуйте, чем я могу помочь вам? Тин: У вас есть обувь? прод.: конечно, есть! вот возьмите Тин: Превосходно, спасибо. прод: Спасибо вам. Досвидпние!
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