Переведите с английского на русский

Гость: Гость:

Тин Вудман: здравствуйте! Продавец: Здравствуйте, чем я могу помочь вам? Тин: У вас есть обувь? прод.: конечно, есть! вот возьмите Тин: Превосходно, спасибо. прод: Спасибо вам. Досвидпние!