Переведите текст без переводчика!!!

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Оскар Уальд (1854-1900) родился в Дублине, Ирландия. Он учился в университете при колледже Trinity, Дублине и Оксфорде, а затем переехал в Лондон. В свои ранние годы жизни, Уальд был замечательным и крайне эксцентричным, со своими длинными волосами и экстравагантной одеждой. Он уже писал свою поэзию, однако самые его знаменитые работы - это пьесы, особенно комедии, как Lady Windermere’s Fan (1892) и The Importance of Bing Ernest (1894). Также как и его речь, его пьесы были полны «быстрых шуток», таких как:’ Сейчас люди знают цену всему, что угодно и «стоимость»( «нужду») абсолютной пустоте’ Карьера Уальда остановилась из-за скандала. Он был сослан в тюрьму за гомосексуальность. Когда же он вышел из тюрьмы, он переехал в Париж и умер, морально сломленным. Портрет Дориана Грея - единственный роман Оскара Уальда, рассказывающий прекрасную истрорию о нравсвенном упадке