Переведите текст. Заранее спасибо

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Пожарный обучается и оборудован тушить пожары, спасать людей, помощь и помощь в случае стихийных бедствий и, все чаще, оказывать скорую медицинскую помощь. Пожарной службы, также известный в некоторых странах как пожарной бригады или пожарной службы, является одним из аварийно-спасательных служб. Противопожарные это процесс и профессия тушения пожаров. Противопожарные и пожарники стали универсальными по всему миру, от городских районов Wildland районов, а также на борту судов. Не все пожарным платят за свои услуги. В некоторых странах, в том числе США, Канады, Финляндии, Австралии и Новой Зеландии, там часто платят, или "карьера" ( "профессионал" падает из популярного использования в связи с пониманием того, что неоплачиваемые добровольцы, таким образом, называемые "непрофессиональные") пожарники работы друг друга. Кроме того, есть доброволец и "вызов" или "сохранить" (пожарников, которые заплатили за определенное время они реагируют на чрезвычайные ситуации) пожарным, которые не заняты полный рабочий день в качестве пожарников. В Соединенном Королевстве и Ирландии, использование нераспределенной пожарников (которые являются частью времени, но оплачиваются при исполнении служебных обязанностей), а не добровольцев является стандартным. Питерборо Добровольная пожарная бригада в Кембриджшир является уникальным в Соединенном Королевстве. Это effectivelyfunctions в качестве нераспределенной пожарной станции, за исключением, что ее члены предоставляют свои услуги неоплачиваемый. Питерборо Добровольная пожарная бригада работает и отвечает на звонки по указанию Кембриджшир пожарно-спасательной службы. В Австралии, волонтерские бригады, которые предоставляют главным образом неоплачиваемый услуги сельскому населению (хотя традиционно они оплачиваются работодателями, если выкрикнул в рабочее время). Они не являются профессиональными бригадами; Тем не менее, если они прибывают на пожарной сцене во-первых, они могут взять на себя командование над местной карьеры бригады, как их обучение аналогично профессиональным пожарным. В Германии, волонтер пожарные установлены в каждом городе: даже самый большой немецкий город, Берлин, с более чем 3,4 миллиона человек, имеет добровольцев пожарных помимо службы карьеры огня. На самом деле, только 101 немецких городов (большинство из них являются города с более чем 100000 граждан) имеют службу карьеры огонь, но в каждом из этих городов служба добровольной пожарной существует, тоже. В городах с обслуживанием карьеры пожарного, волонтер пожарные службы поддержки карьеры пожара на крупных пожаров, аварий и катастроф.