Перевести: Если бы я не проспал, то я бы не опоздал на урок.
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Перевести: Если бы я не проспал, то я бы не опоздал на урок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If i had not overslept, i would not be late.
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