Перевести во множественное число Предложение the Piano is Black на английском

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Перевести во множественное число Предложение the Piano is Black на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, тут как бы нельзя перевести именно во множественном, ибо даже в русском слово пианино неисчисляемое. Ответ - пианино чёрное.
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