Срочно нужна помощь... Найти расстояние от плоскости 2х+2y-z=15 до начала координат.

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Можно по разному, но проще всего, зная, что расстояние до плоскости это кратчайшее расстояние, рассмотреть когда минимально. Дифференцируя по х,у получаем: x^2+y^2+(2x+2y-15)^2 2x+4x+4y-30=0 2y+4x+4y-30=0 Вычитая: x=y Подставляя: 10x=30 x=3,y=3,z=27 Расстояние : r=sqrt(9+9+27*27)=3*sqrt(2+81)=3*sqrt(83)