Из перечисленных многобожие означает: 1.монотеизм 2.атеизм 3.политеизм 4.иудаизм
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Из перечисленных многобожие означает: 1.монотеизм 2.атеизм 3.политеизм 4.иудаизм
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Политеизм... (20 знаков чтобы добавить ответ)
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