Помогите! Как можно быстрее! Ответьте! 1)К какому жанру литературы относится прои??ведение Чехова"Хамелеон"? 1.комедия,2.рассказ-сценка,3.повесть,4.роман

Литература
Помогите! Как можно быстрее! Ответьте! 1)К какому жанру литературы относится прои??ведение Чехова"Хамелеон"? 1.комедия,2.рассказ-сценка,3.повесть,4.роман
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Гость:
Вроде как 3. повесть
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