Перевидите на обычные цифры эти числа: XVII XXII DCCCL CCC
Математика
Перевидите на обычные цифры эти числа: XVII XXII DCCCL CCC
Ответ(ы):
Гость:
XVII-17 XXII-22 DCCCL-850 CCC-300
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