Перевидите пожалуйста под B

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Гость:
Мост : Тауэрский Мост, Дворцовый мост, Лондонский мост, Крымский мост. Очень много мостов на Неве, не так ли?
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