!!!СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! Напишите уравнения реакций в молекулярной ионной и сокращённой ионной формах между следующими веществами, находящиеся в водном растворе: а) фторидом натрия и хлоридом кальция; б) сульфатом калия и хлор...

Химия

!!!СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! Напишите уравнения реакций в молекулярной ионной и сокращённой ионной формах между следующими веществами, находящиеся в водном растворе: а) фторидом натрия и хлоридом кальция; б) сульфатом калия и хлоридом бария; в) сульфатом меди (II) и сульфидом калия.

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