!!!СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! Напишите уравнения реакций в молекулярной ионной и сокращённой ионной формах между следующими веществами, находящиеся в водном растворе: а) фторидом натрия и хлоридом кальция; б) сульфатом калия и хлор...
Химия
!!!СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! Напишите уравнения реакций в молекулярной ионной и сокращённой ионной формах между следующими веществами, находящиеся в водном растворе: а) фторидом натрия и хлоридом кальция; б) сульфатом калия и хлоридом бария; в) сульфатом меди (II) и сульфидом калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) NaF+CaCl2= реакция не идет, т.к. все растворимо Б)K2SO4+BaCl2=BaSO4(осадок)+2KCl SO4(2-)+Ba(2+)=BaSO4 В) CuSO4+K2S=CuS(осадок)+K2SO4 Cu(2+)+S(2-)=CuS
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