Словосочетание стогов сена разобрать тройкой

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Словосочетание стогов сена разобрать тройкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53 (39). Солнце стояло низко на бле~но-ясном небе.  От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени.  Солнк[е уже довольно высоко стояло на чистом небе но поля уже блестели росой.  [и] Ы [о~  Сырая земля упруга под ногами, высокие сухие былинки не шевелятся,  И  длинные нити блестят на пожелтевшей траве.  (И.С. Тургенев)  ~От) высоких - прилаг. От стогов (каких?) высоких.  Высокий; качеств., полн., во мн.ч., Р. п.  Высоких.
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