Словосочетание стогов сена разобрать тройкой

Гость: Гость:

53 (39). Солнце стояло низко на бле~но-ясном небе. От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени. Солнк[е уже довольно высоко стояло на чистом небе но поля уже блестели росой. [и] Ы [о~ Сырая земля упруга под ногами, высокие сухие былинки не шевелятся, И длинные нити блестят на пожелтевшей траве. (И.С. Тургенев) ~От) высоких - прилаг. От стогов (каких?) высоких. Высокий; качеств., полн., во мн.ч., Р. п. Высоких.