Перевидите предложение в причастный оборот : Снизу крылышки имеют светлый оттено??, который плавно переходит в ярко-белый цвет. Черные полоски, являются как бы границами цветов, так же есть белые пятнышки. Чтобы причастие было ...

Русский язык

Перевидите предложение в причастный оборот : Снизу крылышки имеют светлый оттено??, который плавно переходит в ярко-белый цвет. Черные полоски, являются как бы границами цветов, так же есть белые пятнышки. Чтобы причастие было до определяемого слова

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