Перевидите предложение в причастный оборот : Снизу крылышки имеют светлый оттено??, который плавно переходит в ярко-белый цвет. Черные полоски, являются как бы границами цветов, так же есть белые пятнышки. Чтобы причастие было ...

Русский язык
Перевидите предложение в причастный оборот : Снизу крылышки имеют светлый оттено??, который плавно переходит в ярко-белый цвет. Черные полоски, являются как бы границами цветов, так же есть белые пятнышки. Чтобы причастие было до определяемого слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снизу крылышки имеют плавно переходящий в ярко-белый цвет светлый оттенок. Черные полоски, являются как бы границами цветов, так же есть белые пятнышки.
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