На урок... ботаник ..., экскурси... в лес..., разбрел.сь по лес...
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На урок... ботаник ..., экскурси... в лес..., разбрел.сь по лес...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке ботаники, Экскурсия в лесу, Разбрелись по лесу.
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