Решить уравнение -3x+5(-9+4x)=-x-4

Алгебра
Решить уравнение -3x+5(-9+4x)=-x-4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+5(-9+4х)=-х-4,  -3х-45+20х=-х-4, 17х-45=-х-4, 17х+х=-4+45, 18х=41, х= Ответ: 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 задача Из квадратных чоскутков со стороной 20см сшили прямоугольное одеяло размером 2м на 1м 40см.сколько лоскутков потребовалось, чтобы сшить эт...
Ответить
Английский язык
Last year's harvest was bad but this year's may be even..... if the weather doesn't change A worst B worse C badly D much bad
Ответить
Русский язык
Тезис: "Правильно ли "болеть" за свою команду?". Вывод: Следовательно,_________
Ответить
Русский язык
От словосочетания гость с опозданием составить слово с непроизносимой согласной
Ответить
Окружающий мир
Чем привлекательны пешие походы на природу? Желательно побольше.
Ответить