Решить уравнение -3x+5(-9+4x)=-x-4
Алгебра
Решить уравнение -3x+5(-9+4x)=-x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+5(-9+4х)=-х-4, -3х-45+20х=-х-4, 17х-45=-х-4, 17х+х=-4+45, 18х=41, х= Ответ:
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