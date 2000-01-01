Чем привлекательны пешие походы на природу? Желательно побольше.

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Пешие походы на природу привлекательны тем что , гуляя по парку или просто возращаясь пешком домой мы отдыхаем от городской суеты. Пешие прогулки позволяют нашим легким дышать свежим воздухом, глазам увидеть всю красоту окружающей нас природы. Особенно полезны прогулки нашему организму.