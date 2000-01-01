Два морских котик одновременно выплали друг другу расстояние 252км через какое время они встречаются если скорость первого 45км/ч а второго на 6 км/меньше

Математика

Два морских котик одновременно выплали друг другу расстояние 252км через какое время они встречаются если скорость первого 45км/ч а второго на 6 км/меньше

Автор: Гость