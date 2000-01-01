Два морских котик одновременно выплали друг другу расстояние 252км через какое время они встречаются если скорость первого 45км/ч а второго на 6 км/меньше

Математика
Два морских котик одновременно выплали друг другу расстояние 252км через какое время они встречаются если скорость первого 45км/ч а второго на 6 км/меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 км/ч-6 км/ч=39 км/ч (скорость второго) 45 км/ч+39 км/ч=84 км/ч (скорость сближения) t=S:V 252 км:84 км/ч=3 ч Ответ: они встречаются через 3 часа
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