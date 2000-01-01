Пожалуйста помогите очень срочно спасибо огромное
Немецкий язык
Пожалуйста помогите очень срочно спасибо огромное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C) 2) Susi hat telefoniert 3) Ihr habt gerechnet 4) Peter und Klaus haben geantwortet 5) Wir haben mitgezählt 6) Ich habe gefrühstückt d) 2) gemacht 3) gewohnt 4) gesagt 5) eingekauft 6) gehängt
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