В корзине 100 фруктов, 10 груш и 90 ябл, на угад взяли 4 фрукта найти вероятность того 1)что взято 4 яб .2)что взято 4 груши Нравится

Математика
В корзине 100 фруктов, 10 груш и 90 ябл, на угад взяли 4 фрукта найти вероятность того 1)что взято 4 яб .2)что взято 4 груши Нравится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4÷10=0,4 вероятность того что взяли 4 груши. 4÷90=0, 044 вероятность того что взяли 4 яблок
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