В корзине 100 фруктов, 10 груш и 90 ябл, на угад взяли 4 фрукта найти вероятность того 1)что взято 4 яб .2)что взято 4 груши Нравится

Математика

В корзине 100 фруктов, 10 груш и 90 ябл, на угад взяли 4 фрукта найти вероятность того 1)что взято 4 яб .2)что взято 4 груши Нравится

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