Острів в італії де в 1909 1911-1912 рр лікувався коцюбинський

Українська література
Острів в італії де в 1909 1911-1912 рр лікувався коцюбинський
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коцюбинський лікувався на острові Капрі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО басня Как мужик убрал камень Как вы думаете В чём заключается главная мыс??ь басни Толстого Запиши его в рабочую тетрадь
Ответить
Русский язык
Определите распространённое предложение. А) Мы попрощались. Б)Друзья помирились. ??)Наступила поздняя осень. Г)Начался дождь. Д)Идёт снег.
Ответить
Українська мова
Знайти у словах корень,суфикс,закінчення:дрібні,слабших,мачуха,пушинка,сльозинка,снігурі,зернина
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Очень срочно. Заранее спасибо. Дам 30 балов.Написать сочинени?? по картине.
Ответить
Алгебра
Нужна помощь в решении уравнения
Ответить