Определите распространённое предложение. А) Мы попрощались. Б)Друзья помирились. ??)Наступила поздняя осень. Г)Начался дождь. Д)Идёт снег.
Русский язык
Определите распространённое предложение. А) Мы попрощались. Б)Друзья помирились. ??)Наступила поздняя осень. Г)Начался дождь. Д)Идёт снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Наступила поздняя осень не забудь спасибку))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Русский язык
Составьте с ними 3-4 предложения. Мучимый жаждой, рекомендуемая книга, уважаемый всеми, видимый простым глазом, умножаемое число, колеблемый ветр...