Определите распространённое предложение. А) Мы попрощались. Б)Друзья помирились. ??)Наступила поздняя осень. Г)Начался дождь. Д)Идёт снег.

Русский язык
Определите распространённое предложение. А) Мы попрощались. Б)Друзья помирились. ??)Наступила поздняя осень. Г)Начался дождь. Д)Идёт снег.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Наступила поздняя осень не забудь спасибку))
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