Знайти у словах корень,суфикс,закінчення:дрібні,слабших,мачуха,пушинка,сльозинка,снігурі,зернина
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Знайти у словах корень,суфикс,закінчення:дрібні,слабших,мачуха,пушинка,сльозинка,снігурі,зернина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрібні -корінь-дрібн,закінчення-і; слабших -слаб-корінь,закінчення нульове,суфікс -ших; мачуха-мач-корінь,ух-суфікс,а-закінчення; пушинка-пуш-корінь,ин ,к-суфікси,а-закінчення; сльозинка-сльоз-корінь,ин,к-суфікси,а-закінчення;снігурі-сніг-корінь,ур-суфікс,і-закінчення;зернина-зерн-корінь,ин-суфікс,а-закінчення.
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