СРОЧНО басня Как мужик убрал камень Как вы думаете В чём заключается главная мыс??ь басни Толстого Запиши его в рабочую тетрадь

Литература
СРОЧНО басня Как мужик убрал камень Как вы думаете В чём заключается главная мыс??ь басни Толстого Запиши его в рабочую тетрадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том что он мужик должен поднять камень
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